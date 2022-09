Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a procédé, aujourd'hui, au palais des Expositions aux Pins maritimes à Alger, à l'ouverture officielle de la 21ème édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV). Aïmene Benabderrahmane était accompagné de membres du gouvernement, des ministres du Tourisme d'Arabie Saoudite, invité d'honneur de l'édition, de la Tunisie et celui de la Mauritanie, ainsi que des membres du corps diplomatique accrédité en Algérie. L'édition de cette année, qui coïncide avec la levée des restrictions relatives à la pandémie du Covid-19, verra la participation de plus de 200 opérateurs locaux et étrangers dans le domaine du tourisme, des voyages et de l'hôtellerie, lesquels auront l'opportunité de promouvoir leurs offres touristiques et faire découvrir au grand public la diversité touristique dont recèle l'Algérie, selon l'Office national du tourisme (ONT).