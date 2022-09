La rentrée scolaire, prévue ce matin, s'annonce sous de bons auspices. Le secteur de l'éducation accueillera l'arrivée des élèves avec de nouvelles infrastructures dont cinq écoles primaires et trois établissements du cycle moyen. Selon le directeur de l'éducation, Ahmed Laâlaoui qui intervenait lors du conseil de wilaya tenu à la veille de la rentrée, le secteur sera également renforcé de dix-neuf classes d'extension au niveau du cycle primaire et neuf demi-pensions. Ce qui, expliquait-il, contribuera à l'amélioration les conditions de scolarisation des élèves, notamment en termes d'occupation des classes ainsi que de la restauration.

Intervenant, par ailleurs, lors de la même réunion, le wali de Tizi Ouzou, Djilali Doumi a mis l'accent sur la nécessité d'accélérer les chantiers pour réceptionner dans les plus brefs délais les autres infrastructures prévues pour l'année scolaire actuelle. Le même responsable insistera auprès des chefs de daïra afin de travailler en étroite collaboration avec les Assemblées populaires élues dans chaque commune dans l'optique de parvenir à assurer le transport et la restauration au premier jour de la rentrée. Le chef de l'exécutif a également mis l'accent sur la nécessité d'assurer le chauffage aux élèves pendant l'hiver.

En fait, cette année, des améliorations notables sont à prévoir au chapitre des conditions de scolarité des enfants, notamment en matière de transport scolaire. Après quelques initiatives de quelques communes comme Boudjima, les pouvoirs publics ont suivi avec la mobilisation d'un budget spécial au bénéfice des collectivités locales. Les communes ont reçu des enveloppes budgétaires destinées à l'acquisition de bus de transport scolaire à partir d'aujourd'hui, jour de la rentrée. Autre nouveauté: les budgets pourraient également être mobilisés par les communes pour louer des bus via des conventions à signer avec les transporteurs privés. La nouvelle a été très bien accueillie par les parents d'élèves. Un véritable soulagement pour ces derniers a d'ailleurs été constaté à Boudjima où la nouvelle APC a signé des conventions avec les transporteurs privés pour assurer le transport des écoliers.

Toujours au chapitre des bonnes nouvelles, il est à rappeler que les parents d'élèves de pratiquement toutes les communes de la wilaya n'auront plus à acheter les trousseaux scolaires à leurs enfants scolarisés essentiellement dans le cycle primaire.

Les Assemblées communales locales ont pris la décision de doter gratuitement les enfants de tous les articles scolaires demandés à chaque rentrée. À noter que l'année passée déjà, de nombreuses communes ont pris cette initiative avant d'être rejointes cette année par beaucoup d'autres communes. La pratique s'impose désormais comme une tradition grâce à l'effet boule de neige provoqué par les premières communes initiatrices, Boudjima et Makouda.