C'est officiel. Les communes n'ayant pas encore à leur tête un maire élu lors des précédentes élections locales choisiront leur premier magistrat le 15 octobre de l'année en cours. Des élections partielles seront, en effet, organisées dans les communes d'Aït Mahmoud, dans la daïra de Beni Douala et Ath Boumahdi, dans la daïra d'Ouacifs. Selon un décret exécutif signé par le président de la République, il est stipulé que la révision exceptionnelle des listes électorales aura lieu à partir de demain pour prendre fin le 28 juillet. Jusqu'à présent, ces deux municipalités sont, pour rappel, administrées par un agent désigné par l'État et installé au lendemain de l'annonce des résultats des élections locales du 17 novembre dernier. Des élections qui n'ont pas permis de choisir une Assemblée populaire communale, faute de liste de candidats. Pour rappel, quelque 149 listes de candidats ont pris part à la joute électorale. Des élections qui ont mobilisé quelque 697 045 électeurs de la wilaya de Tizi Ouzou et répartis sur1 744 bureaux et 704 centres de vote. Au début, elles étaient quatre, les communes n'ayant pas d'élus, Ath Mahmoud, Illilten, Ath Boumehdi et Tadmaït. Puis, après recours, les deux A.P.C. d'Illilten et de Tademaït ont vu des listes de candidats repêchés. Depuis cette date, les deux communes sont restées sans présidents d'APC, ce qui a contraint les pouvoirs publics à désigner des administrateurs, en attendant l'organisation d'élections partielles à même de les doter d'assemblées élues.

Aussi, l'organisation d'élections locales partielles répond à l'objectif de confier les commandes des affaires à des personnes choisies par des citoyens en âge de voter. Ces élections sont importantes car ce sont les élus qui peuvent gérer convenablement les affaires de leurs communes. Ils connaissent parfaitement les problèmes de leurs concitoyens, étant issus de la même circonscription. Les affaires de la commune sont, en effet, plus une affaire d'élus locaux que d'administrateurs. C'est pourquoi, de nombreux citoyens de ces deux communes attendent avec impatience l'annonce officielle de ces élections.

Par ailleurs, il convient de noter qu'à l'instar des autres communes, Ath Mahmoud et Ath Boumehdi sont situées sur les hauteurs et dans des reliefs escarpés. Le développement d'activités économiques étant très difficile, outre le manque de prérogatives, les élus ont toutefois toujours réclamé de nouvelles lois qui leur permettent d'agir sans entraves. Des améliorations qui peuvent être apportées dans les prochains Code communal et de wilaya, selon plusieurs élus interrogés sur cette question, lors de la dernière session de l'A.P.W. Les élus ont besoin de prérogatives plus importantes pour une gestion plus performante et efficace, des collectivités locales.