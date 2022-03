Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, sera mercredi prochain à Alger. C'est la première visite d'Antony Blinken en Algérie depuis l'investiture du président américain, Joe Biden, en janvier 2021. C'est également la première visite d'un secrétaire d'Etat des Etats-Unis aux Affaires étrangères depuis 2014. La dernière étant celle qu'avait effectuée John Kerry en avril de la même année. Antony Blinken sera reçu par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le diplomate américain s'entretiendra, également, avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. Les discussions porteront sur «la sécurité et la stabilité régionales, la coopération commerciale et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales», indique un communiqué du département d'Etat américain. Cette visite intervient dans le cadre d'une tournée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, comprenant la Cisjordanie, Israël et le Maroc, avec comme fil conducteur: une réponse au conflit russo-ukrainien. Selon la secrétaire d'Etat adjointe chargée au Proche-Orient Yael Lempert, «le secrétaire Blinken se rendra en Israël, en Palestine, au Maroc et en Algérie la semaine prochaine pour des consultations avec les hauts responsables de ces pays, de plusieurs sujets qui interpellent actuellement la communauté internationale». La même responsable a révélé que «durant sa tournée,

M. Blinken parlera principalement de la situation en Ukraine ainsi que sur la Libye, l'Iran, le Yémen, la Syrie et les territoires palestiniens».

L'arrivée d'Antony Blinken a été précédée par le séjour de son adjointe Wendy Sherman à Alger le 12 mars, où elle a eu des entretiens avec le président Abdelmadjid Tebboune et le ministre des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra.

À Alger, Antony Blinken devrait, selon certains médias, «rencontrer des représentants d'entreprises américaines en Algérie pour discuter de l'approfondissement des liens économiques et de la promotion du commerce et des investissements américano-algériens».

Le secrétaire d'Etat américain officialisera également les États-Unis en tant que pays d'honneur à la Foire internationale d'Alger, la plus grande foire commerciale du genre en Afrique.

Au plan international, la position américaine sur les récents développements au Sahara occidental sera également d'un intérêt particulier, notamment après le dernier revirement de l'Espagne.

Le secrétaire d'Etat américain devrait réaffirmer le soutien des USA à la démarche du nouvel envoyé spécial de l'ONU Staffan de Mistura, et de leur souhait que la recherche de solution à ce conflit passe par les Nations unies.

En outre, la question du gaz sera bien l'autre sujet important d'autant que les Américains cherchant à pallier le risque de pénurie de gaz en Europe si le conflit entre la Russie et l'Ukraine devait s'enliser et s'aggraver. Alger fournit du gaz naturel à l'Europe et peut jouer un rôle crucial en raisin du conflit russo-ukrainien après que l'Allemagne a suspendu l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2, reliant la Russie à son pays.

Dans le but de réduire la dépendance des pays européens au gaz ruse, le président américain Joe Biden et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont annoncé dans un communiqué la création d'un groupe de travail. Dans ce contexte, les États-Unis s'efforceront - en coopération avec «des partenaires internationaux» - de fournir à l'Europe 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié (GNL) en 2022. «Cette Task force s'emploiera à assurer la sécurité énergétique de l'Ukraine et de l'UE en prévision de l'hiver prochain et du suivant», précise également le communiqué commun. Loin d'être une sinécure d'autant que le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares, est attendu à Rabat le 1er avril.