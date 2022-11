À l’occasion de l’inauguration du pôle sanitaire régional d’El Bouni (Annaba), Algérie télécom a fait don d’une ambulance dotée d’équipements de dernière génération, a indiqué un communiqué de l’opérateur téléphonique. Un renfort de plus au nouvel établissement de santé, les habitants de la région et toute la wilaya, pour une prise en charge des malades et l’amélioration du service, a indiqué la même source. Ce soutien logistique de solidarité fait partie d’initiatives similaires prises par l’opérateur Mobilis, qui ont concerné plusieurs institutions sanitaires réparties à travers le pays, a précisé ledit communiqué. À travers cette action, l’opérateur national de téléphonie mobile renforce ses actions de solidarité et veille à la continuité et à la pérennité de ses principes de citoyenneté.