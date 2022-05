Au deuxième jour de sa visite d'État en Turquie, le président de la République est entré dans le vif du sujet en coprésidant avec son homologue turc le Haut conseil de coopération algéro-turc. Lors de la conférence de presse qui a sanctionné cet important rendez-vous de la coopération entre les deux pays, on en retiendra les propos du président Recep Tayyip Erdogan, qui a reconnu à juste titre le rôle important de l'Algérie en Afrique, au Maghreb et dans le Sahel. Ciblant principalement la Somalie et la Libye, le chef de l'État turc a fait référence à l'élection du nouveau président somalien, affichant sa satisfaction et celle de son hôte algérien. L'Afrique est une préoccupation stratégique pour le président Erdogan. Il n'a pas fait secret de cet intérêt. Au plan bilatéral, on retiendra son propos concernant une coopération dans les industries de défense. «Beaucoup d'entreprises turques négocient avec des partenaires algériens pour développer ce secteur», a souligné Erdogan. Des propos confirmés par Abdelmadjid Tebboune qui a mis en avant la volonté de l'Algérie de développer la construction navale civile et militaire. Un axe stratégique se dessine donc entre les deux pays. Sinon, le président turc a cité une multitude de secteurs, actuellement en discussion, à l'image de l'agriculture, les ressources en eau et le tourisme. Un enthousiasme relayé par Tebboune qui a rappelé le souhait formulé par Erdogan en 2020, concernant l'atteinte de la barre des 5 milliards de dollars d'investissements turcs en Algérie. Le président algérien confirme la tenue de cette promesse et place la barre à 10 milliards de dollars dans un futur proche, s'appuyant des success story turques dans les filières du textile et de la sidérurgie. Près d'un milliard de dollars d'exportation réalisée par l'usine de Tosyali à Oran, a indiqué le chef de l'État. Au-delà de l'économie, le président Tebboune a noté des convergences de vues appréciables sur de nombreux dossiers, dont ceux de la Libye et de la Palestine. De même pour la situation au Sahel qui, souligne Abdelmadjid Tebboune a été abordée lors des entretiens en tête- à- tête.

En début d'après-midi, le président algérien avait reçu un accueil solennel et chaleureux de la part de son homologue turc. Ankara a sorti le grand jeu pour honorer, comme il se doit, son invité de marque. Une impressionnante cérémonie solennelle, comme les Turcs en ont le secret, a été réservé au président Tebboune. Dans un décor très bien étudié où trônait des dizaines de cavaliers, le véhicule qui conduisait le chef de l'État est arrivé au portail du complexe présidentiel où l'attendait Recep Tayyip Erdogan «encadré» par des rangées de militaires, habillés pour certains des uniformes de l'Empire ottoman.

La coopération qui va en s'intensifiant entre les deux pays réduira de l'influence de certains États qui considéraient, il n'y a pas si longtemps, que le Maghreb et le Proche-Orient étaient leur chasse gardée. L'Algérie et la Turquie qui ont les moyens de faire évoluer la situation dans ces deux régions du monde bousculeront, à n'en pas douter, des intérêts jusque- là, bien établis.

Les entretiens, élargis aux deux délégations, ont été suivis par une cérémonie de signatures de plusieurs accords et protocoles d'accord, dont un accord dans l'enseignement, signé par les ministres des Affaires étrangères. Un accord portant sur la réalisation de deux centres culturels en Algérie et en Turquie, un autre comprenant une coopération judiciaire, ont été également signés. Cela, en sus d'accords sur la coopération énergétique, environnementale et des services sociaux entre les deux pays. Une école internationale turque, qui sera installée à Alger, a également fait l'objet d'un accord signé, côté algérien par le ministre des Affaires étrangères.

Les deux présidents ont cosigné la déclaration commune qui sanctionne la première réunion du Haut conseil de coopération algéro-turque.