Selon la chargée de communication de la Protection civile de Béjaïa, sept personnes sont décédées par noyade sur les plages, du début de la saison estivale à ce jour. Le dernier cas en date a été enregistré, hier. Il s'agit d'un jeune homme mort noyé à la plage de Lotta, dans la commune de Souk El Tenine.

«Les services de la Protection civile de Béjaïa ont repêché, tôt hier, matin, le cadavre d'un jeune de 27 ans, originaire de la wilaya de Bouira.

Il était porté disparu lundi soir, vers 22h06, à la plage de Lotta, dans la commune de Souk El Tenine», a indique un communiqué de la PC de Béjaïa. La saison estivale bat son plein à Béjaïa. le flux d'estivants qui viennent de partout s'ajoute aux autochtones pour faire de Béjaïa une ville saturée, autant sur les plages que sur les routes. L'affluence est telle que les nerfs lâchent, parfois. En conséquence, une personne a été tuée dans un accident de la circulation sur la Route nationale n°75, au tronçon entre Amizour et Tala Hamza au lieudit « Firma Dufour», non loin du village Mardj Waman. La victime a été renversée par un poids lourd, dont le chauffeur était apparemment agacé par les embouteillages sur les axes routiers de Béjaïa.

Ce drame a provoqué un embouteillage suffocant sur ladite RN. Le flux des vacanciers est tel que la circulation est devenue lente... sur l'ensemble des Routes nationales. Sur l'axe routier, entre Sidi Aïch et El Kseur, au niveau du village Remila, on roule à pas de tortue. Parc-choc contre pare-choc, les automobilistes et leurs passagers suffoquent. Le même constat est à faire sur la RN 09, notamment à l'intérieur des tunnels de Kherrata, menant vers Bordj Mira.

Au carrefour de Souk El Tenine, c'est la blocage total, malgré la présence des gendarmes qui tentent tant bien que mal de réguler ce flux des aoûtistes.

La congestion du trafic est à noter aussi au centre des villes d'El Kseur et d'Adekar. Sur la RN 24, la blocage est quasi permanent au niveau d'Ighil Bordj, à Béjaïa.

Quant à la RN 43, la situation était, hier, un peu plus fluide. Il est utile de relever ce regain d'intérêt pour l'hygiène sur les sites touristiques de la ville de Béjaïa. Une campagne de bénévolat aura lieu, aujourd'hui, à partir de 10 h du matin. Des personnes bénévoles s'apprêtent à nettoyer le jardin de Cap Carbon.

L'association «Basmat Kheïr» de Béjaïa est à l'avant garde. Elle veut équiper et restaurer l'espace de divertissement du Cap Carbon. L'état catastrophique de l'aire de jeux pour enfants suscite des questions parmi les militants de ce mouvement associatif