Le bras de fer entre le P/APC et 27 élus de l'Assemblée populaire communale de Constantine se poursuit, dans un climat houleux. Les élus contestataires des décisions du magistrat municipal, depuis plus de 10 jours, avaient, rappelons-le, refusé d'effectuer les travaux de l'ordre du jour, le 17 novembre dernier. Campant sur leurs positions, ils exigent, désormais, le départ inconditionnel du premier officier municipal de la commune, l'accusant d'agir en solo, prenant des décisions unilatérales quant à la prise de décisions. Pour sa part, le P/APC, qui s'est exprimé sur la situation juge que l'attitude de ses opposants est inexpliquée et surtout incompréhensible. Le maire continue d'appeler au dialogue et à des négociations, afin de dépasser le contexte actuel, notamment du fait qu'il s'agit de l'intérêt du citoyen. Dans le cas contraire, il est dans l'urgence d'appliquer l'article 102 du Code communal, qui souligne qu' «en cas de conflit pouvant faire l'objet d'un blocage ou empêche le vote du budget, le chef de l'exécutif, soit le wali, peut intervenir en sa qualité de premier responsable de faire valoir son exécution. Autrement dit, il lui revient de la valider ou non». En attendant la suite des évènements, plusieurs acteurs sont entrés en jeu pour une éventuelle réconciliation. En effet, des parlementaires et des personnalités politiques tentent de calmer les esprits, en vain. La crise est partie pour durer. Les élus «rebelles» campent sur leurs positions. Ils exigent le départ du maire. Certes, les deux parties en conflit avancent, comme arguments, l'intérêt citoyen, mais d'aucuns ne veulent pas lâcher la bride. Entre- temps, le citoyen est pris en otage. Il paie même les pots cassés. À qui profite la crise? La question reste posée, en attendant une conclusion. Un cas similaire avait été signalé à Beni Hmiden et il a fallu l'intervention du wali afin de mettre un terme à la situation en mettant fin tout simplement aux fonctions du P/APC de cette commune, comme rapporté dans l'une de nos dernières éditions.