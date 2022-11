La wilaya de Bouira étant une région à vocation essentiellement agricole, une meilleure attention est nécessaire à l'égard des agriculteurs et aussi vis-à vis des sols. C'est dans le but d'accompagner les fellahs dans leurs diverses missions dans les fermes. L'investissement dans le secteur agricole n'est pas chose facile, soulignent des agriculteurs. «On investit des sommes colossales et nous aimerions être accompagnés par les services compétents, afin de préserver nos fonds et augmenter la production», laisse entendre un cultivateur d'El Esnam. C'est justement pour ces raisons d'accompagnement, d'orientation et de sensibilisation des agriculteurs que les services agricoles de Bouira ont accompagné une importante caravane de vulgarisation, composée de compétences diverses, toutes en rapport avec la protection et la promotion de l'agriculture. Elle est donc constituée de cadres de la DSA de Bouira, des spécialistes des instituts d'agronomie, la Chambre de l'agriculture, etc. La caravane sillonne toutes les localités de la wilaya, notamment les plus isolées. C'est une activité où les différentes associations agricoles participent, en vue d'atteindre le maximum de paysans. Salima Kerkoud, cadre à la DSA de Bouira et chargée de la communication, revient sur quelques mauvaises pratiques chez les agriculteurs «par méconnaissance, sûrement», qui nuisent énormément, aussi à la production agricole et même à l'environnement. Elle cite, entre autres, l'importance du traitement des sols; en effet, dit-elle, les agriculteurs doivent avoir cette culture de l'intéressement aux sols bien avant d'entamer leur culture. En effet, quand il y a une bonne analyse des sols, l'agriculteur sera mieux renseigné sur la suite à donner à sa culture. Le fellah, une fois informé sur les caractéristiques organiques et minérales du sol, se contentera de répondre juste aux besoins nécessaires pour ce sol. « Dans ce cas, l'utilisation des engrais sera rationnelle et efficace, et l'agriculteur économisera son argent», explique un technicien en agriculture, membre de cette caravane. Non seulement l'excès d'utilisation des engrais coûte cher à l'agriculteur mais également, cela nuirait à l'environnement, précisent les membres de la caravane. «L'excès d'engrais est absorbé par la terre et peut atteindre les nappes, cela polluera les eaux souterraines en particules cancérigènes», expliquent-ils. Dans leur communication à l'intention des agriculteurs, et dans un langage approprié et simplifié, les spécialistes reviennent sur d'autres pratiques tant utilisées, afin de les corriger. L'on cite le respect de la rotation; en effet, très peu observée. Là, notre interlocutrice Salima Keroud, rappelle la stratégie des pouvoir publics portant sur l'importance de la rotation, «afin de casser le cycle des maladies cryptogamiques», précise-t-elle. Elle explique, par ailleurs, «après le blé, on peut faire le fourrage, ensuite les légumineuses etc. Aussi, les techniques d'irrigation entraient dans le cadre des programmes de la caravane, l'importance de l'irrigation d'appoint a été longuement expliquée aux agriculteurs, d'abord pour l'économie de l'eau mais aussi pour l'efficacité de l'irrigation de la culture, il a été conseillé également de ne pas trop laisser les surfaces agricoles en jachère et de procéder au désherbage systématique; «les mauvaises herbes diminuent la production», est-il expliqué. Enfin, la participation des spécialistes à cette caravane est d'une importance capitale, cela actualise les bonnes pratiques et met à jour l'agriculteur en vue de réussir sa culture, notamment, la présence des cadres de la station régionale de la protection des végétaux de Draâ Ben Kheda, Mme Hasnaoui, cadre à cet institut, qui a pris part à cette caravane, estime qu'il est grand temps, pour les agriculteurs, d'être à jour par rapport au développement des sciences dans le secteur agricole. La caravane étant à l'entame de la campagne labours- semailles, le même cadre met l'accent, en particulier sur le choix des semences.

Ce sont là des activités instructives à encourager; les caravanes, les journées d'études et tout autre moyen de sensibilisation sont les bienvenus, cela servira de formation continue au profit des agriculteurs et contribuera, sans aucun doute, à l'amélioration de la production en rapport «quantité-qualité» à l'autosatisfaction et à la sécurité alimentaire demeurent l'objectif suprême à atteindre.