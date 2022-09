Les candidats sont sur le terrain depuis plusieurs jours en vue de convaincre les citoyens de voter. La campagne pour les élections partielles dans les deux communes d'Ath Mahmoud à Béni Douala et Ath Boumahdi dans la daïra d'Ouacifs bat son plein avec une rude concurrence pour les sièges des deux circonscriptions.

Quatre listes indépendantes croisent le fer avec les deux plus grands partis, le Front des forces socialistes (FFS) et le Rassemblement national démocratique (RND). Deux partis très implantés dans la région grâce à leur ancrage, qui risquent de connaître des difficultés dans la prochaine élection locale partielle prévue le 10 du mois d'octobre.

En effet, au premier jour de campagne, deux meetings étaient prévus à Ath Boumahdi et Ath Mahmoud par les listes des candidats des deux listes indépendantes Tiguejda, Tasqamouts N'Oussirem. Deux listes qui sautent dans l'arène en attendant les deux autres listes Imnayen N'Elkheir et Tagmats. Les deux partis n'ont pas encore prévu de meetings, mais leur présence sur le terrain n'est plus à renforcer car les sections présentes dans les deux communes peuvent à elles seules assurer la campagne pour peu que les discours attirent les citoyens.

Parallèlement au terrain, les candidats de toutes les listes ont déjà entamé leurs passages sur la radio locale et les médias nationaux. Des tranches horaires que les candidats jugent adéquats à leurs attentes sont prévues par l'Autorité nationale indépendante des élections (Anie). Douze passages par jour avec trois minutes pour chaque liste ont été accordés aux six listes présentes.

Les enregistrements selon tous les candidats sont pour certains déjà réalisés et pour d'autres programmés. Cependant, la campagne n'est pas encore visible sur les réseaux sociaux. Les candidats peinent à s'installer sur les réseaux les plus populaires comme Facebook et Instagram ou Tweeter.

Par ailleurs, il est à rappeler que les pouvoirs publics ont mis tous les moyens nécessaires à la disposition des candidats pour réussir leurs campagnes. Le déploiement des listes sur le terrain sera très favorisé par,notamment la mobilisation de 45 espaces dont des stades, salles et complexes sportifs ont été mobilisés à l'effet d'abriter les meetings et les rencontres de proximité, et 82 autres sites ont été réservés à l'affichage lié à la campagne à travers les communes concernées.

Cette mobilisation dépasse même les attentes des candidats qui ne pourront visiblement pas exploiter la totalité de ces espaces mis à leur disposition.

Enfin, notons que dans les deux communes d'Ath Mahmoud et Ath Boumahdi, les attentes des citoyens sont relativement similaires et connues de tous les candidats. L'éloignement de ces deux circonscriptions des plus grands espaces urbains comme le chef-lieu de wilaya nécessite des moyens de développement sur le plan local. L'agriculture de montagne, les petites activités commerciales et artisanales sont les créneaux qui réclament le plus d'attention avec à l'évidence le cadre de vie des populations et surtout des écoliers.