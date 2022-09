Quel sera le village qui sera le plus beau de la wilaya parmi les quatre-vingt localités en lice pour le titre du concours «Rabah Aïssat», qui est à sa 10ème édition cette année? Le suspense commence déjà à prendre de l'intensité à mesure que la date approche. La remise du prix est dans quelques jours seulement car il est de tradition que la cérémonie se tienne à chaque début du mois d'octobre. D'ailleurs, la commission de suivi du concours vient de clore ses sorties sur le terrain laissant le travail le plus difficile aux membres du jury pour choisir parmi les quatre-vingt, le village lauréat de cette 10ème édition.Le village choisi aura ainsi à succéder à l'un des plus beaux villages de la wilaya, Azra. Une localité pied en mer et lauréate de la précédente édition. Le village Azra a amplement mérité sa place car durant toutes les années qui ont précédé sa participation à ce concours, les habitants ont travaillé sans relâche pour améliorer leur cadre de vie. Azra est, en effet, doté de réseau d'eau potable réalisé par les villageois avec l'apport financier d'un investisseur de la région. Le recyclage et le tri des déchets sont également devenus un réflexe pour les villageois en plus des volontariats hebdomadaires qui se tiennent chaque vendredi. C'est dire que le titre du village le plus propre se mérite.

D'ailleurs, tous les villages qui ont eu le titre restent encore les plus beaux. Preuve en est que des milliers de visiteurs s'y rendent encore. Ils viennent de toutes les régions du pays, voire même de l'étranger. Certains villages comme Sahel à Bouzeguène a mis à profit son statut pour en faire une véritable destination touristique avec le projet de construction de chalets destinés à l'accueil des visiteurs. Le village Azra a récemment reçu les visites de nombreux ambassadeurs de pays étrangers. Les lauréats du concours «Rabah Aïssat» offrent une très belle image de la wilaya, en particulier, et du pays, en général. Aussi, du côté des villages participants comme des organisateurs, le travail ne doit pas rester figé sur les mêmes points. Des innovations devraient être incluses comme le suggèrent depuis deux années un groupe d'étudiants de l'université de Tizi Ouzou. Ces derniers appellent, en effet, les organisateurs à inclure dans le barème de notation des points à même de permettre au concours de participer activement à la protection du paysage architectural de la région. Malgré leur beauté déjà naturelle, les villages sont défigurés par les nouvelles constructions bâties selon des architectures venant de tous les continents avec des plans importés de l'étranger. Jusqu'à présent, les organisateurs font la sourde oreille à cet appel au risque que le concours perde sa raison d'être car au final il n'y aura plus de beau village si les villas à l'architecture étrangère continuent de pousser comme des champignons au sein des villages.