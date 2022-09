Longtemps oublié et frappé de vétusté, le parc immobilier de la wilaya de Tizi Ouzou vient de bénéficier d'une enveloppe financière de 708 109 738,00 DA destinés à la prise en charge des créances impayées et des situations en instance de paiement du programme de sa réhabilitation. Aussi, ce vieux parc immobilier des communes de la wilaya sera relativement restauré pour faire peau neuve. L'information révélée par le président de l'Assemblée populaire de wilaya, Mohamed Klalèche, a été bien accueillie par les personnes concernées qui sont généralement des administrations mais aussi des familles. En fait, le parc immobilier, situé généralement dans les villes et en grande proportion dans le chef-lieu de wilaya et les chefs-lieux des daïras et des communes, a connu une période de laisser-aller très longue. Devant l'absence ou le peu de budgets, les communes en charge de ce dossier se suffisaient de quelques replâtrages, comme le renouvellement des couches de peinture des façades des bâtiments. Cette absence de budget a ainsi contraint les services concernés, au niveau des communes à ignorer le volet des réfections et de renforcements nécessaires pour maintenir les bâtisses et les protéger des affaissements. L'enveloppe budgétaire dont a bénéficié la wilaya va ainsi permettre de remettre «en forme» ces bâtiments dont certains sont un véritable danger pour les occupants. On voit d'ailleurs, ces dernières années, des bâtisses qui s'écroulent, faisant des victimes dans certaines villes du pays. Certes, l'on n'a jamais signalé l'effondrement d'un immeuble dans la wilaya de Tizi Ouzou mais cela pourrait bien arriver un jour ou l'autre si l'on ne s'y met pas en urgence. Des bâtisses laissent d'ailleurs apparaître des signes d'usure qu'il faudra vite traiter. Par ailleurs, il convient de signaler que parallèlement à l'intérêt accordé au parc immobilier, il y a également urgence de se pencher sur ce patrimoine dans toutes ses déclinaisons. Un autre patrimoine tout aussi en grand besoin, à savoir le vieux bâti qui nécessite une intervention en profondeur. Cette catégorie d'édifices représente un patrimoine culturel et historique inestimable, ce qui rend son entretien constant impérieux afin d'assurer sa sauvegarde. La dégradation de ces biens se poursuit d'ailleurs, avec de plus en plus de dégâts. Récemment, une vieille maison s'est effondrée à Ath Lqayed, dans la daïra d'Ouadhias, causant la mort d'une personne âgée de 59 ans. Enfin, il est également à saluer les efforts fournis par les services concernés, au chapitre des études et de la sensibilisation. Un travail de longue haleine assuré aussi par un mouvement associatif actif et dynamique, qui travaille souvent sans grands moyens mais est animé d'une grande volonté de préserver le patrimoine, en se mettant à la disposition des chercheurs.