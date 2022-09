Le ministère de la Défense nationale a, dans son bilan rendu public hier, souligné l'arrestation de 12 éléments de soutien au terrorisme lors de plusieurs opérations menées à travers le territoire nationale. Des opérations qui entrent dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l'Armée nationale populaire. Ce bilan fait état également des chiffres de la lutte contre la criminalité organisée, entre autre la contrebande et le trafic de drogue. Précisant que les interventions des éléments de l'ANP ont été exécutées au courant de la période allant du 24 au 30 août 2022, le ministère estime que les résultats, de qualité, «reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées». Outre la lutte antiterroriste, les éléments de l'ANP investis dans lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic, «ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité lors de diverses opérations exécutées à travers les Régions militaires, 53 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogues provenant des frontières avec le Maroc, s'élevant à 7 quintaux et 69 kilogrammes de kif traité». Dans ce même contexte, les forces de l'ANP ont saisi «237 grammes de cocaïne et 209271 comprimés psychotropes». Le même communiqué précise que des détachements de l'ANP ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam, Djanet et Tindouf, 359 individus et saisi 19 véhicules, 444 groupes électrogènes, 258 marteaux- piqueurs, 8 détecteurs de métaux, 48,30 tonnes de mélange d'or brut et de pierres, ainsi que des outils de détonation et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite».