Le tribunal de Bir Mourad Raïs, à Alger, a condamné, hier, l'ex-gendarme Mohamed Abdallah à six ans de prison ferme et une amende de 100.000 DA. L'accusé était poursuivi, notamment pour «publication et diffusion d'informations mensongères» et «distribution de tracts attentatoires à l'intérêt national et à la vie privée d'autrui». Le procureur de la République avait requis une peine de 10 ans de prison ferme assortie d'une amende de 500.000DA à l'encontre de l'accusé Mohamed Abdallah. Le tribunal de Bir Mourad Raïs avait émis, en mars 2021, un mandat d'arrêt contre l'accusé. Se trouvant sur le territoire Ibérique depuis 2018, il avait été expulsé d'Espagne vers l'Algérie le 21 août dernier. Il a été placé par la suite en détention provisoire à la prison militaire de Blida. Le mis en cause âgé de 33 ans exerçait dans les unités aérienne relevant du commandement de la Gendarmerie nationale, avant sa fuite en Espagne. Avant son expulsion, le gendarme déserteur avait diffusé plusieurs vidéos sur YouTube dans lesquelles il s'attaquait aux autorités algériennes. Cela a poussé les parties visées à porter plainte contre lui auprès de la justice qui a émis un mandat d'arrêt international à son encontre. Les autorités espagnoles ont rejeté la demande d'asile de l'ex-gendarme, qui se trouvait alors en situation de migrant irrégulier sur leur territoire. Pour rappel, des associations avaient tenté d'empêcher son expulsion, en organisant des sit-in devant le centre de rétention où il avait été placé.