Le processus de démantèlement du haut- fourneau n°1 du complexe Sider El Hadjar, a permis la récupération de quelque 530 tonnes de déchets ferreux en dix jours. Le coût de cette opération qui durera trois mois, est estimé à quelque 250 millions de dinars. Le chantier est pris en charge par l'Entreprise nationale de récupération (ENR), secondée par l'Encc, deux entreprises relevant des filiales du groupe Imetal. L'opération de démantèlement a nécessité la mobilisation de trois équipes de quatre chalumistes chacune qui, au rythme de 2/8, travailleront en première phase avant de passer en quatre équipes 24h/ 24h. Il a été, également,mis en place, un bureau d'hygiène, de sécurité et environnement, afin de parer à toute éventualité. Rappelons qu'avant le lancement de l'opération de démantèlement du HFn°1, des équipes techniques du complexe Sider ont récupéré les grandes et importantes pièces de rechange mécaniques et électriques, pouvant servir au HFn°2, mastodonte jumeau du HFn°1, classé hors service depuis 2009. Dans ce contexte, il est important de souligner que, l'entreprise Sider, avec ses propres capacités matérielles et humaines, a démonté certaines des parties partielles et importantes, dont certaines pièces de rechange, pour une utilisation en cas de besoin dans le haut-fourneau n°2 et récupéré également, des métaux non ferreux, notamment le cuivre, l'aluminium et le plomb. À l'achèvement de cette opération, il est attendu la récupération d'une masse globale de 20 000 tonnes de ferraille, métaux non ferreux. Le tas de métaux non ferreux sera vendu et la ferraille sera utilisée en tant que matière première pour la production de l'acier. Un volume de déchets ferreux constituant un important stock pouvant couvrir les besoins en la matière du complexe Sider El Hadjar pendant plus de dix mois. Outre la récupération des résidus de la carcasse du HFn°1, ce sont pas moins de 3,5 hectares jouxtant les installations du H-F n°2, qui seront récupérés, afin d'accueillir de nouveaux investissements.