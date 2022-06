«200 tonnes de sardine avariée saisies». Tel est le bilan de l’opération d’envergure opérée jeudi par les éléments de la Gendarmerie nationale d’Oran, lors d’une offensive menée dans un entrepôt de stockage situé dans la commune d’Aïn El Karma, à l’extrême nord-ouest de la wilaya d’Oran. Cette opération a été également sanctionnée par l’arrestation du gérant dudit entrepôt. Cette saisie n’est pas la première du genre. Plusieurs opérations similaires ont été opérées auparavant à travers plusieurs régions du pays. Dans la majeure partie des cas, cette sardine est stockée dans le but de la spéculation, quitte à la laisser pourrir et la commercialiser avariée à des prix exorbitants. Cette saisie survient à point nommé. Elle a été opérée au moment même où « ce plat du pauvre » a certes connu une baisse sensible des prix alors que le gérant, pris en flagrant délit de stockage illicite, persiste et signe en ne commercialisant pas son produit, d’où la velléité relevée que le commerçant s’adonnait à la spéculation. Les nouveaux textes réglementant le secteur du commerce, précisément le chapitre relatif au stockage, sont formels : ils interdisent les stockages à des fins de spéculations, en plus des poursuites judiciaires qu’encourt le spéculateur. À Oran, les prix de la sardine poursuivent leur baisse entamée depuis le début du mois de mai, période marquant l’ouverture de la saison de pêche des poissons pélagiques. «Les prix au débardage de ce poisson bleu prisé par les consommateurs, se situent entre 250 et 350 DA/kg pour le petit calibre et entre 350 et 450 DA/kg pour le gros calibre», a-t-on indiqué. Elle arrive au niveau des marchés et des poissonniers des quartiers aux prix ne dépassant pas les seuils oscillant entre 300 et 400 DA/kg pour le petit calibre et entre 400 et 600 DA/kg pour le gros calibre. Durant le mois de Ramadhan écoulé, la sardine était cédée au prix allant de 1200 DA/kg à 1500 DA. «Son prix est fixé selon le calibre en plus d’être vendu en hors saison», a-t-on expliqué, pour revenir à cette hausse inédite ayant conséquemment privé les couches sociales défavorisées de goûter à ce fruit de mer, censé à la portée de tout le monde, en plus de constituer, dans le temps, le plat des plus populaires. Présentement, la sardine est accessible. Elle est commercialisée en grandes quantités et à des prix abordables dans tous les marchés du centre-ville, à l’instar d’ El Hamri, de La Bastille, Gambetta, l’Usto, M’dina J’dida etc.