Le procureur général près Tribunal pénal de première instance de Dar El-Beïda (Alger) a requis mercredi une peine de 20 ans de prison ferme à l'encontre du terroriste Mohamed Larbi Zitout avec confirmation du mandat d'arrêt international émis à son encontre. L'accusé est poursuivi pour « complot pour changer le régime en place » et « gestion d'un groupe terroriste subversif ». Dans le cadre de la même affaire, le procureur général a requis une peine de 15 ans de prison ferme contre les accusés Mustapha Kira et Hassan Bourras. Les trois accusés sont poursuivis dans cette affaire pour « outrage à corps constitué, diffusion préméditée d'informations fallacieuses et calomnieuses, et apologie d'actes terroristes ».