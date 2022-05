L'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani, a entamé, hier, une visite d'Etat de deux jours en Espagne dont l'objectif est de renforcer les liens économiques avec Madrid, notamment en matière énergétique. Le dirigeant qatari, dont c'est la première visite d'Etat en Espagne depuis son accession au trône en 2013, a été accueilli avec les honneurs militaires au palais royal par le roi Felipe VI. L'émir a été reçu par le roi puis par le Premier ministre Pedro Sanchez au palais de la Moncloa, siège du gouvernement espagnol. Selon une source gouvernementale espagnole, une douzaine de contrats économiques et commerciaux devraient être signés durant cette visite, à laquelle participe une importante délégation qatarie composée notamment des ministres des Affaires étrangères et des Affaires énergétiques. D'après cette source, ces accords concerneront notamment l'énergie, et en particulier le gaz alors que Madrid, comme l'ensemble de l'Union européenne, cherche à diversifier son approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL). Le Qatar, qui possède les troisièmes plus grandes réserves de gaz au monde, est actuellement le cinquième fournisseur de gaz naturel de l'Espagne, derrière les Etats-Unis, l'Algérie, le Nigeria et l'Egypte. Le gaz provenant de l'Emirat a représenté 4,4% du total des importations espagnoles en avril, selon le gestionnaire du réseau gazier espagnol. D'après Madrid, cette part pourrait augmenter, au vu des capacités de production du Qatar. Selon une source diplomatique, la tournée européenne de l'émir du Qatar, entamée en Espagne, se poursuivra avec des déplacements en Allemagne, au Royaume-Uni, en Slovénie, et au Forum économique mondial qui doit se tenir à Davos en Suisse du 22 au 26 mai.