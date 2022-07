Une délégation du gouvernement taliban participera lundi à une conférence internationale sur le thème «Afghanistan: sécurité et développement économique» à Tachkent, selon le ministère ouzbek des Affaires étrangères. Cette délégation, dirigée par le chef par intérim de la diplomatie afghane Amir Khan Muttaqi, est arrivée dimanche à Tachkent, a indiqué le ministère. La conférence internationale de deux jours a été initiée par le président ouzbek Chavkat Mirzioïev afin de rallier le soutien international en faveur d’actions coordonnées en Afghanistan destinées à aider ce pays déchiré par la guerre et de l’assistance humanitaire. Environ 100 délégations de gouvernement et d’organisations internationales d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie et d’autres régions y participeront également, a déclaré le ministère. L’Ouzbékistan présentera à cette occasion des projets dans les secteurs de l’énergie, du développement ferroviaire et de l’éducation pour aider l’Afghanistan, son pays voisin, à bâtir ses infrastructures socio-économiques, a-t-il précisé.