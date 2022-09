Une aide humanitaire symbolique en provenance de l’Etat du Panama est arrivée mardi aux camps des réfugiés sahraouis, indique l’agence de presse sahraouie (SPS).Cette aide qui comprend du matériel médical, des médicaments, des articles scolaires et des produits alimentaires, a été donnée par l’association panamienne de solidarité avec la cause sahraouie. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne de solidarité avec le peuple sahraoui à laquelle ont participé toutes les catégories de la société civile sahraouie et des syndicats. L’ambassadeur sahraoui à Panama, Sid Ahmed El-Derbali a souligné que cette aide humanitaire symbolique s’inscrit dans le cadre de la solidarité de la société civile de Panama avec le peuple sahraoui et sa cause juste». Des membres du Croissant- Rouge sahraoui et des membres du ministère des Affaires étrangères ont réceptionné cette aide au siège du Croissant- Rouge à Chahed El-Hafedh.