Un manifestant a été tué, hier, lors d’une nouvelle journée de manifestations dans différents quartiers de la capitale soudanaise Khartoum, ont rapporté des médias citant des médecins. Le manifestant a été «tué par balle lors d’un rassemblement» dans un quartier du sud de la capitale soudanaise, a indiqué le Comité central des médecins du Soudan. Ce décès porte à 97 le nombre de personnes tuées dans les manifestations, d’après la même source. Des centaines d’autres ont été blessées. Depuis le 25 octobre 2021, de nombreuses manifestations ont été organisées au Soudan en signe de rejet des mesures exceptionnelles prises par le chef de l’armée, Abdel Fattah al-Burhan, stipulant, notamment l’instauration de l’état d’urgence dans le pays et la dissolution du Conseil de souveraineté et celui des ministres de transition. Les Nations unies et l’Union africaine —qui a suspendu le Soudan— plaident pour un dialogue entre toutes les forces politiques du Soudan.n.