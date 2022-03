Un membre du Congrès américain, Andy Levin a condamné, hier, le déplacement forcé par l'occupation sioniste, de plus de 1000 Palestiniens à Masafer Yatta à al-Khalil en Cisjordanie occupée dans le but de créer un espace pour une «zone de tir», rapporte l'agence palestinienne de presse, Wafa. Levin a exhorté ses collègues, sur tweeter «à condamner un éventuel nettoyage ethnique», se disant «alarmé» par le déplacement forcé potentiel de plus de 1000 Palestiniens vivant à Masafer Yatta pour créer un espace pour une «zone de tir. «Il a aussi indiqué que cet acte «inhumain», constituerait «l'un des plus importants déplacements de Palestiniens depuis des décennies». Il a en outre souligné que les Etats-Unis «doivent s'opposer aux mesures qui renforcent l'occupation et violent les droits des Palestiniens, y compris l'utilisation de zones de tir pour affecter les communautés palestiniennes». Les Palestiniens continuent de subir l'humiliation et les violences quotidiennes (arrestations, assassinats) mais aussi les expulsions en masse de leurs maisons par les forces d'occupation sionistes.