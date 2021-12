Trois diplomates iraniens se sont vu délivrer des visas pour siéger à l'Organisation de la coopération islamique (OCI), basée à Jeddah, en Arabie saoudite, ont annoncé des représentants des ministères des Affaires étrangères de ces deux rivaux régionaux. Le royaume sunnite d'Arabie saoudite et la République islamique d'Iran, chiite, ont rompu leurs relations en janvier 2016 à la suite de l'exécution par Riyadh d'un influent opposant religieux chiite. Mais les deux pays, qui s'accusent mutuellement de déstabiliser le Moyen-Orient, ont cependant exprimé leur volonté de surmonter leurs divergences et entrepris des négociations ces derniers mois. «L'Arabie saoudite a accepté d'accorder des visas à trois diplomates iraniens dans le cadre d'une procédure de routine pour les représentants d'un pays membre de l'OCI», a indiqué une source diplomatique saoudienne. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, avait annoncé jeudi avoir «reçu un avis favorable de Riyadh», lors d'une conférence de presse commune à Téhéran avec son homologue irakien Fouad Hussein. Le chef de la diplomatie iranienne avait également loué les efforts de médiation de l'Irak pour tenter de contribuer à l'amélioration des liens entre Téhéran et Riyadh. «Grâce aux efforts de M. Fouad Hussein et du Premier ministre irakien, Mustafa al-Kazemi, nous participerons au prochain cycle de pourparlers entre Téhéran et Riyadh à Baghdad», avait-il dit, sans qu'aucune date n'ait été annoncée pour le moment.»Je remercie le gouvernement irakien pour ses efforts visant à aider à résoudre les malentendus et à ramener à la normale les relations Téhéran-Ryad», avait déclaré M. Amir-Abdollahian, précisant que l'Iran était «prêt à envoyer des délégations techniques, afin de remettre les relations à l'état normal». L'OCI a été créée en 1969 et regroupe 57 pays membres.