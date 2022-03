Un premier groupe d'étudiants ghanéens évacués d'Ukraine a été rapatrié mardi au Ghana, à l'heure où les pays africains intensifient leurs efforts pour aider leurs ressortissants à sortir du pays. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, a lui déclaré qu'il commencerait à évacuer dès hier plus de 1.500 de ses ressortissants ayant trouvé refuge en Pologne, en Hongrie et en Roumanie. Mardi, 17 étudiants ghanéens sont arrivés l'air soulagé à Accra, capitale du Ghana, et ont dit vouloir retrouver leurs familles au terme d'un voyage éprouvant. Un total de 527 ressortissants ghanéens ont franchi les frontières ukrainiennes pour rejoindre plusieurs pays européens et seront bientôt rapatriés. De nombreux pays africains, de l'Afrique du Sud à la République démocratique du Congo (RDC), tentent d'aider leurs ressortissants ayant quitté l'Ukraine. Le secrétaire d'Etat aux Sénégalais de l'étranger, Moïse Sarr, a indiqué qu'une douzaine d'ambassades africaines ont «mutualisé leurs moyens et leurs efforts» pour l'accompagnement des ressortissants africains en Ukraine.