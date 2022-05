Un avion de la compagnie Yemenia a décollé, hier, de Sanaa, premier vol commercial en 6 ans au départ de la capitale du Yémen contrôlée par les rebelles Houthis, dans le cadre d'une trêve dans la guerre qui ravage ce pays depuis 2014. L'avion, qui est arrivé en fin de matinée dans la capitale jordanienne Amman, transportait une centaine de passagers yéménites, pour la plupart des personnes malades ou âgées. Un autre avion devait partir de la capitale jordanienne en direction de Sanaa, l'après-midi. L'émissaire de l'ONU, Hans Grundberg, a salué une «étape importante et attendue depuis longtemps» par les Yéménites. «Ce devrait être un moment de rassemblement pour faire plus, pour commencer à réparer ce que la guerre a brisé (...) et d'avancer vers la reprise d'un processus politique pour mettre durablement fin au conflit», a-t-il ajouté.