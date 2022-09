L’UE a mis en garde, hier, contre toute attaque ciblant ses infrastructures énergétiques, après les fuites sur les gazoducs Nord Stream, qualifiées de «sabotage». Moscou a jugé «stupide» de soupçonner la Russie. « Toute perturbation délibérée des infrastructures énergétiques européennes est totalement inacceptable et fera l’objet d’une réponse vigoureuse et unie», a affirmé le chef de la diplomatie de l’UE Josep Borrell. Moscou a récusé les soupçons de certaines capitales, estimant que cela est «stupide et absurde». Les fuites touchant Nord Stream 1 et 2 sont «problématiques», car le gaz russe qui s’en échappe «coûte très cher», a fait valoir le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Hier, la Russie a sommé Joe Biden de dire si les Etats-Unis sont derrière ces fuites. « Le président américain est obligé de répondre à la question de savoir si les Etats-Unis ont mis à exécution leur menace», a lancé la porte-parole du MAE russe Maria Zakharova, en référence à une déclaration de Biden. « Si la Russie envahit (l’Ukraine), alors il n’y aura plus de Nord Stream 2», avait-il affirmé le 7 février.