Le négociateur en chef russe dans les pourparlers de paix avec l'Ukraine, Vladimir Medinski, a fait l'éloge, hier, d'une position «plus réaliste» de Kiev prêt, sous conditions, à accepter un statut neutre du pays, réclamé par Moscou. «La partie ukrainienne a adopté une approche plus réaliste des questions liées au statut neutre et dénucléarisé de l'Ukraine», a écrit Medinski sur la messagerie Telegram, tout en précisant qu'un projet d'accord approprié n'était pas encore prêt à être soumis aux présidents des deux pays. Le négociateur en chef ukrainien, David Arakhamia, a affirmé samedi que Moscou avait accepté «oralement» toutes les positions ukrainiennes, «sauf en ce qui concerne la question de la Crimée». «J'ai une objection à faire. En réalité (...), tous ces accords obtenus à Istanbul ne sont rien d'autre que ce que la Russie réclame depuis 2014», a réagi Medinski, en précisant qu'il s'agissait notamment du statut neutre et dénucléarisé de l'Ukraine et du non- déploiement de bases militaires étrangères sur son territoire. Si David Arakhamia «qualifie tout cela de position ukrainienne, laissons-le faire cela», a ajouté Vladimir Medinski.

Cependant, si Arakhamia a laissé entendre samedi que les discussions visant à mettre fin aux hostilités avaient considérablement avancé, Medinski a assuré ne «pas partager cet optimisme». «Les ‘'experts'' diplomatiques et militaires ukrainiens ont beaucoup de retard pour confirmer même les accords déjà obtenus au niveau politique», a-t-il affirmé. Moscou aurait reçu au lendemain des discussions d'Istanbul, parrainées par la Turquie, une série de propositions ukrainiennes en vue d'un accord. Kiev propose la neutralité de l'Ukraine et de renoncer à adhérer à l'Otan, à condition que sa sécurité soit «garantie par d'autres pays». Elle propose également des négociations pour «résoudre le statut du Donbass et de la Crimée», des points qui constituent une ligne rouge pour Moscou. Toutes ces propositions, qualifiées de premier progrès par Medinski en début de semaine, ont été faites lors de pourparlers en face-à-face à Istanbul. Les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine ont repris par visioconférence vendredi dernier, un nouveau round étant prévu pour aujourd'hui, a encore indiqué Medinski.