Les négociations sur le nucléaire civil iranien, au point mort depuis le mois de mars, ont été «rouvertes», s'est félicité hier le chef de la diplomatie de l'Union européenne Josep Borrell. «Les négociations étaient au point mort et elles ont été rouvertes», a déclaré M. Borrell à Wangels, dans le nord de l'Allemagne où il participe à une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7. Il faisait référence au résultat d'entretiens la veille entre le coordinateur de l'Union européenne pour les négociations sur le nucléaire iranien, Enrique Mora, et le négociateur en chef iranien Ali Bagheri en vue de relancer l'accord de 2015. En parallèle, l'émir du Qatar a rencontré le guide suprême d'Iran Ali Khamenei et le président iranien Ebrahim Raïssi sur ce même sujet. «J'évalue cette réunion en Iran de manière très positive. Les négociations étaient bloquées depuis deux mois en raison de ces désaccords sur ce qu'il faut faire avec les Gardiens de la Révolution», a expliqué M. Borrell. «Ce genre de choses ne peuvent pas être résolues du jour au lendemain. Disons que les choses étaient bloquées et qu'elles ont été débloquées», selon lui. «Il y a une perspective de parvenir à un accord final», s'est-il réjouit. Les négociations lancées il y a un an à Vienne entre Téhéran et les grandes puissances pour une relance de l'accord de 2015, censé encadrer le programme nucléaire de l'Iran, sont au point mort depuis mars.