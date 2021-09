Les militaires au pouvoir en Guinée ont annoncé leur intention de rouvrir à partir de mercredi les frontières terrestres avec les pays voisins, fermées depuis le coup de force pour certaines et depuis des mois pour d'autres. Les militaires avaient aussi fermé les frontières aériennes après le coup de force qui a renversé le président Alpha Condé le 5 septembre. Mais ils les avaient rapidement rouvertes. Ils ont demandé aux services concernés de «procéder immédiatement à une évaluation sécuritaire et sanitaire en vue de l'ouverture graduelle de ces frontières» terrestres, à commencer par celle avec la Sierra Leone d'ici au 15 septembre. La frontière avec le Liberia devrait rouvrir avant le 16, la Côte d'Ivoire le 17, le Mali le 18, la Guinée Bissau le 20 et le Sénégal le 24. Alpha Condé avait fait fermer les frontières terrestres avec la Guinée Bissau, le Sénégal et la Sierra Leone.