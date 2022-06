Le Soudan a accusé l’armée éthiopienne d’avoir «exécuté» sept de ses soldats et un civil faits prisonniers, promettant de riposter à cet «acte lâche». « Dans un acte qui contrevient à toutes les conventions de la guerre et au droit international, l’armée éthiopienne a exécuté sept soldats soudanais et un citoyen qui étaient leurs captifs», a indiqué l’armée soudanaise dans un communiqué tard dimanche soir. « Cet acte perfide ne passera pas», a-t-elle ajouté en promettant de répondre à «ce comportement lâche». Le communiqué ne donne aucune autre précision. L’Éthiopie n’a pas commenté ces accusations dans l’immédiat. Selon un responsable militaire soudanais, les soldats avaient été capturés dans une région frontalière, proche du secteur contesté d’Al-Fashaga. Un conflit frontalier oppose le Soudan et l’Éthiopie qui se disputent les terres fertiles de la vaste région d’El-Fashaga, dans l’État de Gedaref (Est soudanais). Des accrochages ont poussé des dizaines de milliers d’Éthiopiens à se réfugier dans l’est du Soudan où les troupes ne se sont déployées qu’après le déclenchement du conflit au Tigré. Ce conflit frontalier alimente les tensions entre les deux pays. Khartoum et Addis-Abeba s’opposent en outre depuis plus de 10 ans sur la question du Grand barrage de la Renaissance (Gerd) construit par l’Éthiopie sur le Nil.