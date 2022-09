Le Pérou a réaffirmé jeudi sa volonté souveraine de renouer ses relations diplomatiques avec la République arabe sahraouie démocratique (RASD), réitérant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Dans un communiqué publié sur son site Internet, le ministère péruvien des Affaires étrangères «réaffirme la volonté souveraine du gouvernement du Pérou de renouer ses relations diplomatiques avec la République arabe sahraouie démocratique, conformément au communiqué officiel n° 17-2021 du 8 septembre 2021».Le ministère «réitère le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, conformément à la résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations unies, aux principes et postulats universels contenus dans la Charte des Nations unies, et au respect du droit international». «Un an après avoir établi des relations diplomatiques avec la République arabe sahraouie démocratique, nous réaffirmons notre persistance à défendre sa souveraine autodétermination», avait écrit le président péruvien sur son compte Twitter. Au Kenya, le nouveau président William Ruto, avait déclaré dans un tweet mercredi qu'il rompait les liens diplomatiques avec la RASD, à la grande satisfaction du MAE marocain Nasser Bourita, avant de faire volte face pour supprimer ce passage. Idem pour la Colombie qui, en août dernier, a elle aussi rétabli des relations avec la Rasd qu'elle avait suspendues un an plus tôt. Le lobbying effréné du Makhzen, à coup de dollars et de promesses, engrange des «succès» qui ne pèsent guère face à la légitimité du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et les déconvenues de sa diplomatie sont loin d'être terminées, pour autant qu'on considère ses ambitions farfelues de s'adjuger un soutien de...l'Angola, entre autres pays attachés à la charte de l'UA.