Le Cameroun et le Gabon vont rendre effective la démarcation de leur frontière terrestre, a indiqué le ministère camerounais de l’Administration territoriale. Cette annonce est intervenue au lendemain de la tenue, dans la capitale camerounaise Yaoundé, des commissions ad hoc des frontières et mixte permanente de sécurité transfrontalière. Il s’agira de clarifier les tracés, d’éliminer les «zones grises», sources d’insécurité, et de réaffirmer les limites territoriales entre les deux États. Longue de quelque 300 km, avec parfois des familles communes situées de part et d’autre, ladite frontière est, selon le compte-rendu des travaux tenus de mardi à jeudi, en proie au braconnage intensif, à l’exploitation illicite des ressources minières, halieutiques et forestières, à la traite des êtres humains ainsi qu’au trafic des stupéfiants. Les deux pays ont également exprimé leur ferme volonté d’engager des actions préventives de lutte contre le terrorisme.