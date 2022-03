Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé en Chine pour une réunion de 2 jours consacrée à l'Afghanistan, a annoncé, hier, l'ambassade de Russie à Pékin. Lavrov est arrivé à Tunxi (est), où doit se tenir jusqu'à jeudi une réunion de sept pays voisins de l'Afghanistan (outre Russie et Chine: Pakistan, Iran, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan), a indiqué son ambassade sur le réseau social Weibo.

Le chef de la diplomatie des talibans au pouvoir à Kaboul, Amir Khan Muttaqi, est également attendu, selon l'agence Chine nouvelle. Parallèlement doit se tenir une réunion d'un «mécanisme de consultation» sur l'Afghanistan, avec la participation de diplomates de Chine, de Russie, du Pakistan mais aussi des Etats-Unis, a annoncé Pékin. Ces réunions surviennent une semaine après une visite à Kaboul du ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, sa première depuis l'arrivée au pouvoir des talibans l'an dernier. La Chine partage une petite frontière de 76 kilomètres à très haute altitude avec l'Afghanistan. La réunion du mécanisme de consultation «Chine-Etats-Unis-Russie» sur la question afghane se tiendra en marge de la troisième réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de l'Afghanistan.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, cité par l'Agence Chine nouvelle, a déclaré lors d'un point de presse quotidien que «Yue Xiaoyong, envoyé spécial pour les affaires afghanes du ministère chinois des Affaires étrangères, présidera la réunion», indiquant que «des représentants spéciaux pour la question afghane des Etats-Unis, de la Russie et du Pakistan participeront à la réunion». Le conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, rencontrera collectivement les représentants de toutes les parties, selon la même source.

«La Chine espère que cette réunion fonctionnera positivement de concert avec la troisième réunion des ministres des Affaires étrangères des pays voisins de l'Afghanistan», a noté le porte-parole, afin de consolider le consensus de toutes les parties sur la question afghane. Il a ajouté que «la Chine espérait également encourager les nations de la région et la communauté internationale à accroître leur soutien à la reconstruction pacifique de l'Afghanistan pour l'aider à atteindre rapidement la paix, la stabilité et le développement».