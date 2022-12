La Palestine a assisté à une réunion de l'Assemblée des Etats parties de la Cour pénale internationale (CPI), hier, à La Haye, selon un haut responsable palestinien. Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, a déclaré à la station de radio officielle Voice of Palestine, qu'il prononcerait un discours lors de la réunion de l'assemblée et rencontrerait d'autres responsables à La Haye pour discuter de l'escalade sioniste contre les Palestiniens en Cisjordanie, à Ghaza et à El-Qods-Est. Il a ajouté qu'il rencontrerait le procureur de la CPI, Karim Khan, en marge de la réunion, pour discuter des violations commises par l'armée de l'occupation sioniste et les groupes de colons. Maliki a noté que la délégation palestinienne interrogerait M. Khan sur les raisons qui «l'empêchent, jusqu'à présent, de lancer une enquête officielle sur les crimes commis par I'Entité sioniste contre le peuple palestinien». En novembre dernier, la Quatrième Commission de l'Assemblée générale des Nations unies a adopté un projet de résolution palestinien visant à demander un avis juridique consultatif à la Cour internationale de justice concernant les mauvaises conduites sionistes. Le projet de résolution doit être voté le 15 décembre. Un jeune Palestinien est tombé en martyr, hier en Cisjordanie occupée, dans un raid des forces sionistes. Selon le ministère palestinien de la Santé, Omar Manah, 23 ans, a été touché à la poitrine par des tirs à balles réelles. Manah a été tué au camp de réfugiés au sud de Beit-Lehm. Les forces d'occupation ont attaqué plusieurs maisons, et tiré des balles réelles, des gaz lacrymogènes et des bombes assourdissantes. Plusieurs autres Palestiniens ont reçu une balle dans les membres et ont été transportés à l'hôpital. Des groupes palestiniens à Beit-Lehm ont déclaré une grève générale et une journée de deuil pour Omar Manah. Cette attaque porte le nombre de morts dans les territoires palestiniens occupés à plus de 208 Palestiniens, dont 156 en Cisjordanie et à El-Qods-Est occupée, ce qui en fait l'année la plus meurtrière depuis 2005.