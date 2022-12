La communauté internationale a salué lundi la signature d'un accord-cadre visant à mettre fin à la crise politique et instituer une autorité civile de transition au Soudan.

Les dirigeants militaires et civils soudanais ont signé lundi un premier accord visant à mettre fin à une crise profonde qui sévit dans ce pays depuis plus d'un an et lui permet de sortir de l'impasse politique en instituant une autorité civile de transition de deux ans. Il constitue la première étape d'un processus politique en deux phases. Dans un premier temps, l'accord cadre jette les bases de l'établissement d'une autorité civile de transition alors que la deuxième phase comprend un accord final traitant de questions telles que la justice transitionnelle et les réformes de l'armée. Dans un communiqué de son ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, l'Algérie a accueilli avec «une grande satisfaction» l'annonce de la signature par les parties soudanaises de «l'accord-cadre politique» qui constitue «un pas décisif» susceptible de consolider le processus de règlement politique de la crise sévissant dans ce pays.

L'Algérie souhaite, entre autres, «le parachèvement de cet accord par d'autres démarches susceptibles de mettre fin définitivement à l'escalade politique que connaît ce pays frère pour lui permettre de faire face aux différents défis et poursuivre son processus de développement au mieux des intérêts du peuple soudanais et ses aspirations légitimes au progrès et à la prospérité dans le cadre de la sécurité et de la stabilité». La Ligue des Etats arabes s'est félicitée de la signature par les parties soudanaises de «l'accord-cadre politique» qui constitue «une réalisation importante», censée aboutir à la réconciliation nationale soudanaise souhaitée. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit a affirmé «le plein engagement de l'organisation panarabe à soutenir tous les efforts nationaux qui réalisent les aspirations du peuple afin de parvenir à la stabilité», selon son porte-parole, Jamal Rushdi.

L'accord-cadre politique soudanais est une «réalisation importante» pour permettre au pays de «sortir de la période de transition vers une période de stabilité politique et économique». Dans ce contexte, le secrétaire général de la Ligue arabe a appelé la communauté internationale à «apporter le soutien nécessaire au Soudan, y compris la poursuite des programmes de développement des institutions financières internationales dans le pays».

De son côté, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a fait part de son espoir que la signature de cet accord-cadre puisse «paver le chemin pour une transition dirigée par les civils» dans le pays. Il a appelé toutes les parties concernées au Soudan à «travailler sans délai» sur la prochaine phase du processus de transition afin de résoudre les problèmes en suspens dans le but de «trouver une solution politique durale et inclusive», soulignant que l'ONU, à travers le mécanisme trilatéral comprenant la Mission intégrée des Nations unies pour l'assistance à la transition au Soudan (MINUATS), l'Union africaine (UA) et l'Autorité intergouvernementale pour le développement, «restent engagées à soutenir le processus». Plusieurs pays occidentaux et arabes parmi lesquels les Etats-Unis, le Royaume-Uni, les Emirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont, pour leur part, indiqué que l'accord signé au Soudan constituait «un premier pas essentiel vers l'établissement d'un gouvernement dirigé par des civils et la définition de dispositions constitutionnelles pour guider le Soudan dans une période de transition aboutissant à des élections». «Nous saluons les efforts déployés par les parties pour obtenir le soutien d'un large ensemble d'acteurs soudanais en faveur de cet accord-cadre» et «leur appel à un dialogue continu et inclusif», ont-ils poursuivi, exhortant «tous les acteurs soudanais à s'engager dans ce dialogue de toute urgence et avec bonne foi».