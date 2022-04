L'envoyé de l'ONU au Yémen, Hans Grundberg, et le chef du nouveau Conseil présidentiel yéménite, Rashad Al-Alimi, se sont engagés à mettre en oeuvre la trêve en vigueur dans le pays depuis début avril, soulignant l'importance de s'appuyer sur cet accord pour parvenir à une solution politique au conflit qui secoue le Yémen depuis 2014. Le bureau de l'envoyé de l'ONU a déclaré, dans un tweet, que Grundberg avait discuté avec le chef du Conseil présidentiel yéménite, lors de leur réunion à Riyadh en Arabie saoudite, de «la mise en oeuvre de la trêve, et ils ont également convenu de l'importance de s'appuyer sur cet accord afin de parvenir à une solution politique au conflit par la négociation». Pour l'émissaire onusien, «un engagement continu des parties et un large soutien de la part des pays de la région et la communauté internationale sont nécessaires pour que cette trêve devienne un ‘tournant vers la paix'». Le Conseil présidentiel du Yémen composé de huit membres, est chargé de diriger le pays à la suite de la démission du président Abed Rabbo Mansour Hadi le 7 avril. Le gouvernement de Hadi, reconnu par la communauté internationale, était pris depuis sept ans dans un conflit contre les Houthis, qui contrôlent la capitale Sanaa et la majeure partie du nord du pays. Cette crise a causé l'une des tragédies humanitaires les plus graves au monde, faisant des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés et poussant une grande partie de la population au bord de la famine.