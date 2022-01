L'Iran souhaite entretenir de bonnes relations avec les pays voisins du Golfe, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian.»La République islamique d'Iran souhaite entretenir de bonnes relations avec ses voisins de la région du Golfe afin de resserrer les liens avec ces derniers», a affirmé lundi Abdollahian lors de sa visite à Oman. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que Téhéran «était désireux de porter les relations politiques et culturelles avec Oman à des niveaux supérieurs en termes de coopération économique et commerciale». Hossein Amir Abdollahian a notamment rencontré le sultan omanais Haitham bin Tarik et lui a transmis les salutations du président iranien Ebrahim Raisi, a rapporté l'agence de presse omanaise. Les discussions entre les deux parties ont porté sur les développements au niveau régional et les efforts pour instaurer la sécurité et la stabilité dans la région, a rapporté l'agence.