L'Armée populaire de libération sahraouie a mené de nouvelles attaques contre des retranchements des forces d'occupation marocaines dans les secteurs de Mahbes, El-Bakari et Houza infligeant de lourdes pertes humaines et matérielles, a indiqué mardi un communiqué du ministère sahraoui de la Défense, relayé par l'Agence de presse sahraouie (SPS). Des unités ont bombardé des retranchements et positions marocaines à Tinilik et Hofra Achief dans le secteur d'El-Bekari. Des détachements avancés ont aussi ciblé des positions ennemies à Rouss Tarkant et Rouss Benzekka, Lektitra et Rouss Arbib El-Kaa, dans le secteur de Houza et Mahbes. Des détachements avancés de l'APLS avaient ciblé, lundi, les forces d'occupation marocaines à El Forsia, Aousserd et El-Bakari et dans les régions d'Akrara El Attassa, Amitir Lemkhinza, Akrara El Fersik, El Faiynes et Rouss Oudiat Echedida.