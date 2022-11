Les unités de l'Armée populaire de libération sahraouie (APLS) ont ciblé, avec de violents bombardements, les retranchements des soldats d'occupation marocaine dans la région d'Oudiet Ros Chedida dans le secteur d'El Fersia, leur infligeant des pertes humaines et matérielles, selon le communiqué militaire n°688, du ministère sahraoui de la Défense. Selon le communiqué relayé lundi par l'agence de presse sahraouie (SPS), des détachements avancés de l'APLS ont ciblé, avec des bombardements intenses, les retranchements des soldats de l'occupation dans la région d'Oudiet Ros Chedida dans le secteur d'El Fersia. Des détachements avancés de l'APLS avaient ciblé, dimanche, les retranchements des soldats de l'occupation dans le secteur de Mahbes, à savoir le siège du commandement de Laaked, ainsi que les deux régions d'Akad Arkane et d'Oudi Demrane. Les attaques de l'Armée sahraouie se poursuivent contre les retranchements des forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte, a conclu le communiqué.