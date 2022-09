Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'Etranger, Ramtane Lamamra, a exprimé samedi le soutien de l'Algérie à la demande soumise par le président palestinien au Secrétaire Général de l'ONU pour que la Palestine obtienne la qualité d'Etat membre à part entière des Nations unies. À l'occasion de sa participation à la réunion ministérielle du Comité du Mouvement des Pays non-alignés sur la Palestine, Lamamra a indiqué que l'admission de la Palestine contribuera au règlement de la question palestinienne et mettra la puissance occupante devant ses responsabilités, avant d'ajouter que le silence de la communauté internationale et les politiques du fait accompli sapent tout espoir d'un règlement définitif et juste. Enfin, tout en rappelant la position de l'Algérie en faveur du droit inaliénable et imprescriptible du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement de son Etat indépendant sur les frontières de 1967 avec El Qods Charif comme capitale, il a souligné que le prochain Sommet arabe d'Alger constituera une étape importante pour faire avancer le dossier de la réconciliation inter-palestinienne et relancer le processus de paix au Moyen-Orient.