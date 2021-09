Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a annoncé lundi, la nomination de la Jordanienne, Sima Sami Bahous, au poste de directrice exécutive d'ONU-Femmes. Mme Bahous succède à Phumzile Mlambo-Ngcuka, que le secrétaire général a chaleureusement remerciée pour ses efforts et son dévouement à la tête d' ONU-Femmes. Le secrétaire général de l'ONU a également exprimé sa gratitude envers la représentante spéciale des Nations unies sur la violence sexuelle dans les conflits Pramila Patten, qui exercera la fonction de directrice exécutive par intérim jusqu'à ce que Mme Bahous ait pris son poste, indique la note de presse.»Défenseuse des femmes et des filles, de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des jeunes, mais aussi fervente partisane d'une éducation de qualité, de la lutte contre la pauvreté et de la gouvernance inclusive, Mme Bahous apportera plus de 35 ans d'expériences de direction aux niveaux local, national, régional et international, ainsi qu'une véritable expertise au plan de l'émancipation et des droits des femmes, de lutte contre la discrimination et la violence et de promotion d'un développement socio-économique durable «, ajoute-t-on. Mme Bahous a occupé le poste de représentante permanente de Jordanie auprès des Nations unies. Avant, elle a été administratrice adjointe et directrice du Bureau régional pour les Etats arabes du Programme de développement des Nations unies, de 2012 à 2016, et secrétaire générale adjointe et présidente du Département du développement social, au sein de la Ligue des Etats arabes, de 2008 à 2012.