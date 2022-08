Au total, 12 violations contre les journalistes palestiniens ont été enregistrées lors de la récente agression sioniste contre la bande de Ghaza, a rapporté, hier, l'agence palestinienne de presse, Wafa. L'agression militaire sioniste qui a duré trois jours, ciblant entre autres, un bâtiment au centre de l'enclave palestinienne, a fait également 49 martyrs, dont 17 enfants, tandis que 360 personnes ont été blessées, selon les autorités palestiniennes locales. Selon Wafa, ce bâtiment comptait plusieurs sièges de médias, tels que celui du journal Al-Ayam, de «Media Groupe», du centre de médias de la jeunesse, la société de production et de services de médias, et la radio «Ghaza FM», entre autres. Le 7 août, une journaliste palestinienne a été blessée lors d'un raid aérien au nord de la bande de Ghaza. L'agression sioniste a également causé de grandes pertes affectant les réseaux d'Internet, outre ceux de l'alimentation en eau. En juillet dernier, quelque 21 agressions sionistes contre des journalistes palestiniens ont été documentées. Entre le 1er janvier et le 30 juin, les agressions sionistes contre les journalistes s'élevaient à 147 alors que le premier semestre a vu une escalade contre les professionnels des médias, contrairement à ce qui est garanti par les textes du droit international humanitaire. À cet effet, Wafa a appelé les institutions des droits de l'homme et des syndicats et Fédérations de presse, arabes et internationales à prendre une position «sérieuse» pour mettre fin à cette «escalade dangereuse», par la tenue de campagnes internationales de soutien aux journalistes palestiniens, ciblés par des tirs de balles réelles ou recouvertes de caoutchouc, du gaz lacrymogène, outre les agressions physiques et arrestations arbitraires par les forces de l'occupation sionistes.