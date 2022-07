Le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Hissein Brahim Taha a salué mercredi l'initiative du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a réuni, la veille à Alger, le président palestinien Mahmoud Abbas et le chef du bureau politique du Mouvement palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, la qualifiant de "très positive".

Le SG de l'OCI s'exprimait à l'issue d'une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, à Alger.

Avec le chef de la diplomatie algérienne, "on a parlé de l'initiative de l'Algérie pour réconcilier les deux parties" palestiniennes, a-t-il dit à la presse, la qualifiant de "très positive".

"C'est un rôle important que l'Algérie joue en soutenant tout ce qui peut apporter la paix et la fraternité entre nos frères palestiniens", a-t-il ajouté.

Le président Tebboune a réuni, mardi au Centre international des conférences (CIC) à Alger, le président de l'Etat de Palestine, Mahmoud Abbas et le chef du bureau politique du Mouvement palestinien Hamas, Ismaïl Haniyeh, lors d'une rencontre historique intervenant après un froid de plusieurs années.

Des représentants de l'Autorité palestinienne et du Hamas ont également assisté à cette rencontre.

Par ailleurs, et après avoir adressé ses félicitations au peuple et au gouvernement algériens à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance, M. Taha a tenu à rappeler le "soutien" de son organisation à l'Algérie qui est "un pays frère et membre actif de l'OCI".

"L'Algérie est un membre fondateur de notre organisation, donc il fallait qu'on soit présent pour la soutenir et participer aux festivités du 60e anniversaire de l'indépendance", a-t-il déclaré.

Le même responsable a, en outre, souligné avoir évoqué avec M. Lamamra "tous les points" qui concernent l'Organisation de la coopération islamique.

Le Secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique et le chef de la diplomatie algérienne ont également évoqué "la lutte contre le terrorisme et la situation en Libye et au Yémen", ainsi que la question "des Rohingyas, qui sont des peuples de l'OCI vivant une situation assez difficile".