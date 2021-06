Lui et ses 23 homologues rêvent tous d'atteindre la finale, programmée le 11 juillet au mythique stade de Wembley, à Londres, dans le pays qui codifia voilà un siècle et demi le sport le plus populaire du Vieux continent.

Mais avant que le ballon ne commence à rouler lors du match d'ouverture Turquie-Italie, vendredi (21h00 locales, 19h00 GMT) à Rome, cette 16e édition du Championnat d'Europe aura connu les pires difficultés.

Rêvé par Michel Platini lorsqu'il présidait l'UEFA afin d'unir le continent autour du 60e anniversaire de l'épreuve, ce tournoi disséminé dans onze villes de onze pays est d'emblée apparu comme un défi logistique pour promener équipes, médias et spectateurs de Londres à Bakou.

La pandémie de Covid-19 l'a de surcroît transformé en cauchemar sanitaire, entraînant d'abord le report d'un an de la compétition, avant d'entretenir un interminable flou sur son déroulement.

- Un Euro "sûr et festif", promet l'UEFA

Il a fallu attendre le 23 avril pour connaître les onze villes hôtes définitives: Bilbao et Dublin ont été évincées, Séville invitée à la fête, et Londres et Saint-Pétersbourg ont récupéré plus de matches.

Compliquant un peu plus la préparation, l'UEFA a exigé que les autorités locales s'engagent à accueillir des spectateurs pour chaque rencontre. Malgré l'incertitude créée par la diffusion de variants plus contagieux du Covid-19, les pays ont joué le jeu, pour cette compétition que l'organisateur veut "sûre et festive".