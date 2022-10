Les services de la Gendarmerie nationale (GN) ont élucidé 3.691 affaires dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la spéculation au niveau du territoire national durant les 9 derniers mois de l'année 2022, qui se sont soldées par le placement en détention provisoire de 1.117 individus et la mise de 236 autres sous contrôle judiciaire, a indiqué, jeudi à Alger, le directeur le directeur de la sécurité publique et de l'emploi au Commandement de la Gendarmerie nationale, le colonel Lounis Mili.

Lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation du bilan des activités des unités de la Gendarmerie nationale en matière de lutte contre la contrebande, la spéculation, le détournement des produits de large consommation subventionnés et les pratiques commerciales frauduleuses, le colonel Mili a indiqué que "partant de l'importance extrême accordée par le commandement de la Gendarmerie nationale à la sécurité alimentaire, des plans d'actions annuels et conjoncturels en cas de découvert toute pénurie dans l'approvisionnement du marché sont mis en place".

Suite à l'observation d'une pénurie de certains produits de consommation durant la dernière période à l'instar d'huile de table et du semoule, à cause de pratiques commerciales illégales (spéculation et monopole) de certains commerçants, des unités de la Gendarmerie nationale ont "élucidé 3.691 affaires impliquant 5.694 individus", a précisé le même responsable ajoutant que "1.117 personnes ont été placées en détention provisoire et 236 autres sous contrôle judiciaire".

Concernant les produits saisis, il s’agit de "1.226,481 tonnes de farine, 951,097 tonnes de blé tendre, 91,698 tonnes de blé dur, 211,662 tonnes de semoule, 29,032 tonnes de sucre, 20,958 tonnes de poudre de lait, 28098 litres de lait, 418090 litres d’huile de table, 63,493 tonnes de pâtes alimentaires et 1398 têtes de bétail, soit l’équivalent de 262.500.055 DA".

Soulignant une hausse dans les affaires traitées à ce sujet par rapport à la même période de l'année dernière, le directeur de la sécurité publique et de l'emploi au Commandement de la GN a précisé que "la production nationale en produits de base dépasse la consommation de 1,5%" et que la pénurie "est due à la cupidité de certains commerçants en quête d'argent facile".

Grâce aux informations préalables qui leur sont parvenues, les unités de la GN ont mené ces opérations de saisie grâce à des décentes sur certains entrepôts, aux contrôles inopinés au niveau des routes ou aux patrouilles de la GN et des brigades des gardes frontières dans le cadre de la lutte contre la contrebande.

Le colonel Mili a insisté sur le rôle des citoyens dans le signalement des dépassements de certains commerçants, ajoutant que "le citoyen est un véritable partenaire de la Gendarmerie nationale qui a mis à sa disposition le numéro vert 1055 pour signaler tout infraction".

Des procédures judiciaires sont en cours pour récupérer ces produits et les mettre sur le marché, a-t-il dit, soulignant que les complices seront déférés devant la justice, section de lutte contre le terrorisme et le crime organisé.