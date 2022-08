Avec sept buts d'avance sur ses premiers poursuivants encore en lice, Robert Lewandowski est plus que jamais seul en

tête du classement des buteurs de la Ligue des champions, et peut viser le record historique de 17 buts en une saison de Cristiano Ronaldo.Auteur de 13 buts en sept matches, soit presque deux réalisations par rencontre, l'attaquant polonais du Bayern Munich est sur les traces du Portugais, qui avait eu besoin de 11 rencontres pour inscrire ses 17 buts lors de la campagne 2013-2014.

Le format exceptionnel de cette édition 2019-2020, avec des matches secs au lieu des traditionnelles confrontations aller-retour en quarts et demi-finales en raison de la pandémie de coronavirus, prive cependant le Polonais de deux rencontres potentielles.

Mais, pour lui, l'important est ailleurs: arrivé au Bayern en 2014, un an après le dernier titre bavarois en Ligue des champions, le Polonais pourrait remporter à 31 ans la première C1 de sa carrière, et offrir à son club le deuxième triplé Championnat-Coupe-C1 de son histoire. Avec ce Lewandowski-là, le Bayern fait plus que jamais office de favori.Autre enjeu de cette fin de saison côté buteurs: le classement historique. Avec son doublé face à Chelsea en 8e de finale retour et à présent 66 buts inscrits, Lewandowski s'est emparé seul de la 4e place et pointe à 5 unités du podium et de l'ancien attaquant du Real, Raul Gonzalez.Devant, très loin devant, Cristiano Ronaldo, 130 buts en C1, dispose d'une confortable marge de 15 buts sur son éternel rival, Lionel Messi. Mais

l'Argentin du Barça est encore en lice, quand le Portugais a été sorti avec la Juventus par Lyon en 8e de finale. "La Pulga" peut-elle refaire une partie de son retard ?



Classement des buteurs:

13 buts: Lewandowski (Bayern Munich)

10 buts: Haaland (Dortmund)

6 buts: Depay (Lyon), Gabriel Jesus (Manchester City), Gnabry (Bayern

Munich), Kane (Tottenham), Mertens (Naples), Sterling (Manchester City)

5 buts: Benzema (Real Madrid), Icardi (Paris SG), Ilicic (Atalanta

Bergame), Martínez (Inter Milan), Kylian Mbappé (Paris SG), Son Heung-min

(Tottenham)

4 buts: Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), Forsberg (RB Leipzig), Hakimi

(Dortmund), Orsic (Dinamo Zagreb), Promes (Ajax Amsterdam), Rodrygo (Real

Madrid), Sabitzer (RB Leipzig), Salah (Liverpool), Suárez (Barcelone), Werner

(RB Leipzig)

3 buts: Abraham (Chelsea), Alvaro Morata (Atlético Madrid), Dybala

(Juventus Turin), El-Arabi (Olympiakos), Hwang (RB Salzbourg), Mbwana (Genk),

Messi (Barcelone), Milik (Naples), Neymar (Paris SG), Oxlade-Chamberlain

(Liverpool), Pizzi (Benfica), Tolisso (Bayern Munich)

2 buts: Agüero (Manchester City), Azmoun (Zenit Saint-Pétersbourg),

Azpilicueta (Chelsea), Bonaventure (Club Bruges), Brandt (Dortmund), Cheryshev

(Valence CF), Coman (Bayern Munich), Di María (Paris SG), Dzyuba (Zenit

Saint-Pétersbourg), Félix (Atlético Madrid), Foden (Manchester City), Gameiro

(Valence CF), Griezmann (Barcelone), Gündogan (Manchester City), Hateboer

(Atalanta Bergame), Higuain (Juventus Turin), Insigne (Naples), Jorginho

(Chelsea), Llorente (Atlético Madrid), Lukaku (Inter Milan), Mané (Liverpool),

Minamino (RB Salzbourg), Al. Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Moraes (Shakhtar

Donetsk), Müller (Bayern Munich), Olmo (Dinamo Zagreb), Osimhen (Lille),

Pasalic (Atalanta Bergame), Perisic (Bayern Munich), S. Ramos (Real Madrid),

Rodrigo (Valence CF), Sancho (Dortmund), Sarabia (Paris SG), Seferovic

(Benfica), Semedo (Olympiakos), Solomon (Shakhtar Donetsk), Soucek (Slavia

Prague), Torres (Valence CF), van de Beek (Ajax Amsterdam), Wijnaldum

(Liverpool), Ziyech (Ajax Amsterdam)



Meilleurs buteurs en Ligue des champions depuis 1992/93 (tours préliminaires exclus):

1. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) 130 buts

2. Lionel Messi (FC Barcelone) 115

3. Raul (+) 71

4. Robert Lewandowski (Bayern Munich) 66

5. Karim Benzema (Real Madrid) 65

6. Ruud van Nistelrooy (+) 56

7. Thierry Henry (+) 50

8. Zlatan Ibrahimovic 48

. Andrei Shevchenko (+) 48

10. Filippo Inzaghi (+) 46

...

(+) indique les joueurs qui ne sont plus en activité