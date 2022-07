Algérie Télécom (AT) a décroché le prix du spot publicitaire le plus regardé durant le mois de ramadhan 2022, à l’occasion de la 7ème cérémonie des "Hilals de la télévision", indique lundi un communiqué de cette entreprise publique. Le spot publicitaire primé est relatif à la promotion Idoom ADSL et Idoom Fibre d’Algérie Télécom, réalisé avec les deux vedettes de la série phare "Dakious et Makious". Cette consécration vient couronner les "efforts consentis" par l’entreprise dans le cadre de sa stratégie qui vise à "offrir les meilleures prestations à ses clients", note la même source.