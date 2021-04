Le parti allemand d'extrême droite AfD a finalisé dimanche son programme en vue des prochaines élections, axant sa campagne sur la fin des restrictions liées à la pandémie, une ligne plus ferme sur l'immigration et une sortie de l'Union européenne. Au deuxième jour de son congrès, qui se tient à Dresde (est), le parti anti-migration a voté en faveur d'une interdiction totale du regroupement

familial pour les réfugiés, entre autres thèmes qu'il compte défendre en vue des élections générales du 26 septembre. L'AfD a ainsi durci sa ligne, tolérant jusqu'ici le regroupement familial dans certains cas particuliers. La veille, l'AfD avait ajouté à son programme un appel à la sortie de l'Allemagne de l'UE ainsi que la fin des restrictions visant à lutter contre le Covid-19 dans le pays, y voyant le symbole d'une "politique de la peur". L'AfD tente depuis plusieurs mois de capitaliser sur la colère suscitée en

Allemagne par ces mesures, en particulier à l'approche des élections de septembre, les premières depuis 16 ans sans la chancelière sortante Angela Merkel.Certains membres du parti se sont également joints aux mouvements anti-vaccinations et "Querdenker" ("Anti-conformiste") lors de diverses manifestations contre ces restrictions. Co-président de l'AfD, Joerg Meuthen a appelé samedi à en finir avec "ces orgies d'interdictions, ces emprisonnements, cette folie du verrouillage". Alors que Mme Merkel et les dirigeants des lander envisagent de renforcerles mesures cette semaine, l'extrême droite a révélé son slogan de campagne, "l'Allemagne. Mais normale", c'est à dire débarrassée de ses règles anti-Covid. Créée en 2013 comme un mouvement anti-euro, l'AfD est entrée en nombre en 2017 à la chambre des députés et y incarne la première force d'opposition aux conservateurs d'Angela Merkel et aux sociaux-démocrates, membres de la coalition au pouvoir. Mais le parti, qui a bâti son succès sur ses prises de position contre la politique migratoire de la chancelière, est actuellement déchiré par des querelles internes et en perte de vitesse dans les sondages. L'AfD ne parvient pas à capitaliser sur les difficultés économiques et sociales liées à la pandémie, ni sur le mouvement contre les masques de protection, pourtant vivace en Allemagne et qui attire nombre de sympathisants de l'extrême droite. Par ailleurs, plusieurs de ses membres sont accusés de liens avec les mouvements néo-nazis.Les dernières enquêtes d'opinions accordent à l'AfD entre 10 et 12% dessuffrages, alors que la CDU/CSU de Mme Merkel pourrait obtenir 27%, suivie de près par les Verts.