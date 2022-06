C'est la première fois dans les annales de l'Union européenne qu'un pays africain inflige une sanction à l'un de ses membres. Ce constat fait par des observateurs de la scène euro-méditerranéenne ouvre une nouvelle page de l'Histoire entre les rives nord et sud de la grande bleue. Berceau des civilisations, la Méditerranée a tantôt constitué une frontière infranchissable, tantôt un formidable espace d'échanges inter-civilisationnel. Les cultures et les langues se sont entremêlées au fil des siècles, de sorte que des mots d'origine arabe ou amazighe sont entrés dans les foyers napolitains, marseillais ou andalous. Le contraire est aussi vrai. L'italien, le français, l'espagnol ont eu leurs influences sur les dialectes et les langues des populations du sud de la Méditerranée.

Les temps modernes ne sont, en réalité, qu'un épisode de cette très longue cohabitation autour de ce formidable espace qui a vu naître tant de nations et de légendes des deux côtés de la Méditerranée. Ces temps modernes auront été cruels pour les peuples du Maghreb. Colonisation, exploitation pour finir par la destruction de tout un pays, la Libye. Mais ce cycle de domination est finissant. L'Algérie, la Tunisie et la Libye veulent faire évoluer les relations avec la rive nord dans le sens d'un respect mutuel. Et c'est cela qui compte dans l'attitude d'Alger. Il a tracé une ligne rouge face à une Espagne qui pensait bénéficier d'un soutien naturel des États nord-méditerranéens. Les deux principaux acteurs latins de la Méditerranée occidentale ont, eux, compris qu'une page est en train de se tourner. Un nouveau cycle prend forme. On ne joue plus avec la vie et la liberté des peuples. À travers sa posture inflexible vis- à- vis de Madrid, l'Algérie a écrit la première ligne du nouveau livre d'Histoire méditerranéenne. La France et l'Italie acquiescent. L'Allemagne et les Etats- Unis approuvent. Une nouvelle ère est-elle aux portes? Assurément oui, mais encore faut-il que tous les peuples du sud fassent montre de solidarité. Le combat ne fait que commencer.