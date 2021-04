Pratiquant le chaud et le froid, les Etats-Unis de Joe Biden semblent ne pas maîtriser complètement leurs zigzags diplomatiques. C'est ainsi que leur valse-hésitation se traduit, dans plusieurs différends géostratégiques, par le recours habituel aux sanctions censées prouver un leadership incontournable et par des appels au dialogue sur d'autres dossiers tels que la non-prolifération nucléaire, le climat etc. C'est ainsi que l'ancien secrétaire d'Etat de Barack Obama, John Kerry, Monsieur Climat dans l'administration Biden, s'est rendu à Pékin pour tenter d'amadouer l'ogre chinois, vivement décrié par Trump, durant tout son mandat, et pointé du doigt par son successeur qui promet de maintenir la pression. Raison pour laquelle le président Xi Jinping a occulté le sujet, lors de l'inauguration virtuelle du 20ème Forum de Boao, un Davos asiatique organisé depuis 2001, sur l'île de Hainan. Il a disserté sur le développement vert et plaidé pour l'ouverture, dans les échanges internationaux, sans consentir un seul mot sur l'événement planétaire virtuel auquel les Etats-Unis attachent une extrême importance, le sommet sur le climat que Joe Biden organise demain, deux jours durant. Le président russe Vladimir Poutine qui fait face à une levée de boucliers occidentale, au sujet de l'Ukraine, de l'opposant Navalny et de quelques autres motifs tout trouvés, a annoncé sa présence, tout en maintenant le suspense sur la proposition de sommet, adressée par son homologue américain.

Comme Xi Jinping, Poutine est partisan d'un véritable multilatéralisme dont les règles «ne doivent plus être définies par un seul pays, ou une poignée de pays». Autrement dit, la Chine et la Russie veulent une autre gouvernance mondiale, fondée sur des rapports d'égalité et non sur des dominations assorties de menaces, de sanctions et, le cas échéant, de guerres plus ou moins larvées. Le langage de Pékin et de Moscou n'est pas commun, par hasard. Il découle d'une expérience assurée et d'une conviction que le monde est en phase de gigantesques bouleversements, avec l'émergence de nouvelles régions, à la fois dynamiques et conquérantes, de sorte que les Occidentaux ne sont plus en mesure de donner des leçons à tout-venant. La Chine est d'autant plus à l'aise, en cela, qu'elle a obtenu, en novembre 2020, l'adhésion au pacte régional économique global (RCEP) de 15 pays d'Asie, préfiguration du visage futur de la planète. Mais, en attendant, il faut sauver le climat.